 تغريم منشأتين 7 آلاف جنيه ورفع 74 إشغالا خلال حملة بوسط الإسكندرية - بوابة الشروق
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تغريم منشأتين 7 آلاف جنيه ورفع 74 إشغالا خلال حملة بوسط الإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 11:08 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 11:08 ص

قادت عزة سعد رئيسة حي وسط الإسكندرية، اليوم السبت، حملة أسفرت عن تغريم منشأتين مبلغ ٧ آلاف جنيه، رفع ٧٤ حالة إشغال والتحفظ على ١٥ شيشة.

وأوضح حي وسط الإسكندرية، في بيان، اليوم السبت، أن الحملة تتضمن شوارع الإسكندراني، والحبشة، والأعشي، وجواد حسني يوسف فهمي، وخلف كلية العلوم، وطريق المحور، وأبو العلا، وجلال الدسوقي، وشامبليون، والسلطان عبدالعزيز، والنبي دانيال، وأبو شوشة سعد زغلول، وصفية زغلول، وكلية الطب، بمشاركة إدارة رخص المحلات.

وشدد على الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة في إطار استمرار جهود الحكومة؛ لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضى والعشوائية.


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