إعلام إسرائيلي: إحباط محاولات إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في تركيا

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أفاد إعلام إسرائيلي اليوم الأحد بأن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت محاولات إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في تركيا.

نقل موقع "جيروزاليم بوست" عن هيئة البث الإسرائيلية أن مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا الجانب التركي بعزم إيران شن هجوم على إسرائيليين على الأراضي التركية وطالبوا مساعدتهم في إحباط الهجمات.

ولم تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.

وأفادت تقارير نهاية شهر مايو بأن مسؤولي الأمن القومي في إسرائيل شددوا تحذيراتهم للإسرائيليين من السفر إلى تركيا.

وحذروا من إمكانية تعرض إسرائيليين لهجمات في تركيا أو غيرها من الدول الذي تجمعها حدود مع إيران، وذلك بعد اغتيال قيادي بالحرس الثوري الإيراني.