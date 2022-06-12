 إعلام إسرائيلي: إحباط محاولات إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في تركيا - بوابة الشروق
الأحد 12 يونيو 2022 5:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟

النتـائـج تصويت

إعلام إسرائيلي: إحباط محاولات إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في تركيا

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
هديل هلال ووكالات
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 4:21 م | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 4:23 م

أفاد إعلام إسرائيلي اليوم الأحد بأن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت محاولات إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في تركيا.

نقل موقع "جيروزاليم بوست" عن هيئة البث الإسرائيلية أن مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا الجانب التركي بعزم إيران شن هجوم على إسرائيليين على الأراضي التركية وطالبوا مساعدتهم في إحباط الهجمات.

ولم تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.

وأفادت تقارير نهاية شهر مايو بأن مسؤولي الأمن القومي في إسرائيل شددوا تحذيراتهم للإسرائيليين من السفر إلى تركيا.

وحذروا من إمكانية تعرض إسرائيليين لهجمات في تركيا أو غيرها من الدول الذي تجمعها حدود مع إيران، وذلك بعد اغتيال قيادي بالحرس الثوري الإيراني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك