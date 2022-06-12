نزوح أكثر من 800 ألف شخص بسبب الجفاف في الصومال وخطر المجاعة يلوح في الأفق

أجبر الجفاف المتواصل في الصومال 805 آلاف شخص على النزوح من منازلهم حتى نهاية مايو، حسبما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإغاثة الإنسانية.

وقال مكتب تنسيق الإغاثة الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال اليوم الأحد إنه تم تسجيل أكثر من 33 ألف لاجئ بسبب الجفاف في مايو، بزيادة بنسبة 28% عن أبريل.

وكان المواطنون قد بدأو في الفرار من المنطقة في يناير 2021.

وتوجه الصومال وغيرها من الدول في المنطقة أسوأ موجة جفاف خلال عقود.

وكانت منظمات الإغاثة تحذر من مجاعة قريبة لعدة أشهر. وتشير أرقام الحكومة الصومالية إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص من سكان البلاد البالغ عددهم 16 مليون نسمة خطر المجاعة.