رئيس البرلمان العراقي يوافق على استقالات نواب الكتلة الصدرية

وافق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على استقالات تقدم بها نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، قد وجه اليوم الأحد، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال الصدر في بيان تلقته "واع"، إنه "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة ".

وتابع الصدر أن "هذه الخطوة تعتبر تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق".