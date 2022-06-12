مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

وأكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار تنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة، مضيفا أن المبادرة لها تأثير إيجابي في تحسين الوضع التنموي بالمحافظات.

واستعرض كمالي التحديات التي تواجه العالم على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي انعكست على الاقتصادات العالمية والأسعار، وظهرت في شكل ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد أن خطة التنمية الاقتصادية تهتم ببناء الإنسان المصري من خلال دعم قطاعي التعليم والصحة، وزيادة الاستثمارات.

ولفت إلى جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدا انخفاض معدلات البطالة من 7.4 لـ7.2.

وقال: "نركز على فرصة عمل لائقة وكريمة، وليس فقط مجرد خفض معدلات البطالة".