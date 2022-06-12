الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأحد، "الاعتداء" الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتعطيل العمل فيه ، واعتبرته "عملا إرهابياً استهدف مرفقا مدنيا حيويا يلعب دورا هاما في التخفيف من الأزمة التي يعيشها السوريون".

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، "وقوفها الدائم إلى جانب سوريا في تصديها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي ترى فيها تأكيدا لعدوانية اسرائيل وسياساتها التدخلية في شؤون دول المنطقة".

وكانت وزارة النقل السورية أعلنت مساء أول أمس الجمعة، أن هجوما إسرائيليا استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي تسبب بخروج المهابط عن الخدمة، وبالتالي تم نتيجة لهذه الأضرار تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعارٍ آخر.