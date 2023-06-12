تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، حيث أدى الامتحان 24 ألفا و326 طالبا وطالبة امتحان مادة التربية الدينية، وأدى 24 ألفا و137 طالبا وطالبة امتحان مادة التربية الوطنية، وتغيب عن أداء الامتحانات 153 طالبا وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر، وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان الامتحانية وسط إجراءات أمنية مكثفة، ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.