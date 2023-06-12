الناتو يجري أكبر مناورات لقوات الحلف الجوية في ألمانيا

تنطلق في وقت لاحق، اليوم الاثنين، أكبر مناورات يجريها حلف شمال الأطلسي "ناتو" لقواته الجوية في تاريخه في المجال الجوي الألماني، والتي تمتد لأسبوعين من التدريبات، ويشارك فيها حوالي 10 آلاف جندي و250 طائرة من 25 دولة.

وتحت قيادة الجيش الألماني، ستستمر مناورات "اير دفيندر 2023" حتى 23 يونيو، وتهدف إلى تدريب قوات الناتو على كيفية صد هجوم وهمي من قبل معتد شرقي.

وعلى الرغم من أن المناورات تتم خلال حرب محتدمة بين روسيا وأوكرانيا المرشحة المحتملة لعضوية الحلف، يقول مسئولون من القوات الجوية الألمانية، إن فكرة التدريبات تعود إلى عام 2018، قبل الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

وتتم المناورات وسط ذروة الرحلات الجوية خلال فصل الصيف، وتتفاوت تقديرات مستوى الاضطراب الذي ستسببه للحركة الجوية المدنية.

وقال اينجو جيرهارتس من سلاح الجو الألماني، إن التأخيرات في الرحلات ستكون "في حدود دقائق على الأكثر"، بينما أكد ماتياس ماس رئيس نقابة مراقبي الحركة الجوية "جي دي إف"، أن التدريبات "سيكون لها بالطبع تأثير كبير على الطيران المدني".

وتتأثر 3 مناطق جوية في ألمانيا بشكل مباشر بالتدريبات، أجزاء من شمالي ألمانيا وبحر الشمال، وأجزاء من شرقي ألمانيا وبحر البلطيق، وأجزاء من جنوب غربي ألمانيا.