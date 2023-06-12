بنك هبوعليم: تراجع فرص رفع أسعار الفائدة في إسرائيل

قال خبراء الاقتصاد في بنك هبوعليم الإسرائيلى في مذكرة للعملاء إن فرص اتخاذ بنك إسرائيل المركزى لقرار برفع أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل من نسبتها الحالية البالغة 75ر4% تراجعت نتيجة لارتفاع قيمة الشيكل والتراجع الناتج عنه في توقعات التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن بنك هبوعليم قوله إنه يتوقع تراجعا إضافيا في التوقعات بعد أن يتم نشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو يوم 15 يونيو الجاري.

وأوضح البنك أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، ولذلك من غير المرجح أن يكون هناك خفض في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وقد تزايد تقلب الشيكل بدرجة كبيرة، حيث تفاعل بقوة مع تطورات كانت في الماضي تؤثر عليه بدرجة أقل.

ومن بين التقييمات في السوق، أان ارتفاع قيمة الشيكل في الأسبوع الماضي بنسبة 4% كان نتيجة لبيانات السياسيين الذين ألمحوا إلى التوصل إلى تسوية للتغييرات المقترحة في النظام القضائي.