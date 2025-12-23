سقوط دجال العلاج الروحاني في الإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الآداب القبض على شخص بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهم (مقيم بمحافظة الفيوم) بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الادعاء بامتلاكه قدرات على العلاج الروحاني، وممارسته أعمال الدجل، فضلًا عن ترويج نشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم ضبط المتهم بمنطقة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتفان محمولان، إلى جانب أدوات تُستخدم في أعمال الدجل والشعوذة.

وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بقيامه بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة، وبثها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.