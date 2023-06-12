فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأبناء بدور الإيواء رياضيا وكشفيا بكفر الشيخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجددت فعاليات المشروع القومى لتنمية مهارات الأبناء بدور الإيواء رياضياً وكشفياً، تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي" بجمعية تنمية المجتمع المحلى بمدينة كفر الشيخ والمشروع تنظمه مديرية الشباب والرياضة من خلال إدارة التنمية الرياضية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال الدين محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المشروع القومي يهدف إلى تنمية قدرات الأبناء بدور الإيواء وتنمية مواهبهم الرياضية واكتشاف ورعاية الموهوبين منهم ودمجهم في الأنشطة المجتمعية المختلفة؛ لشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة مع توفير مدربين متخصصين فى رياضتي كرة القدم وتنس الطاولة والتمرينات البدنية المتنوعة.

تستمر فعاليات المشروع القومى لتنمية مهارات الأبناء بدور الإيواء بكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازى مدير إدارة التنمية الرياضية ومحمد سليمان، أحمد لطفى، أسامة زيد مدربي المشروع.