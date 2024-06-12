أوكرانيا تعلن ضرب أنظمة دفاع جوي روسية في القرم

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قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إنه نفذ ضربات ناجحة استهدفت أنظمة دفاع جوي روسية في شبه جزيرة القرم.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر موقع "فيسبوك" أنه تم إحداث أضرار في أنظمة صواريخ سطح- جو في ضربات جوية لا تبعد كثيرا عن مدينة سيفاستوبول الساحلية.

وأضافت هيئة الأركان أن إمدادات الذخيرة لحقت بها أضرار أيضا في الهجمات التي نفذت خلال الليل.

وقال ميخائيل رازفوجيف، حاكم سيفاستوبول المعين من قبل موسكو في وقت سابق عبر تطبيق تليجرام إنه تم صد الهجوم الصاروخي الأوكراني.

ويتعذر التحقق مما يردده الطرفان من مصادر مستقلة.

ويحاول الجيش الأوكراني منذ أسابيع، وبصورة ممنهجة، إضعاف الدفاعات الجوية الروسية في القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ قصيرة المدى والصواريخ الجوالة.