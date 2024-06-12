طرح الفنان سعد الصغير، فيديو كليب أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم «بابا الشغلانة»، بعد تأجيل طرحها لمدة 10 أيام، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد محمود، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

وتقول كلمات الأغنية: "خمسة في عينكوا ياولاد اللذينه.. ياللى بتجيبوا في سيرتنا وتقطعوا فينا.. خمسة في عينكوا ومن عين كل حاسد.. واللى كارهنا واللي قلبه جاحد.. أنا بابا الشغلانة.. ناس كتير فجاءتني بالكلام جرحتني.. كنت مخدوع فيهم وطيبتي دي اللي أذتنى".

كما تضمنت كلمات الأغنية: "صفيت معاهم النية متربي ع الطبلية.. مابخونش عيش ولا ملح.. ومابعرفش الأذية.. طول ما أنا ع الساحة.. ملكموش مساحة.. عارف إنى حارقكوا.. ما كفاية بجاحة.. أنا هفضل بابا اللي كايدكوا.. طول ما أنا شغال.. دنا أي مكان بنزل أروحه تتهز جبال.. طول ما أنا شغال دنا أهز جبال".

وشملت كلمات الأغنية: "كلها عارفه إن أنا المعلم.. وماليش مالكه وع التخين بعلم.. أنا نسخة واحدة ومفيش تاني مني.. ياللى قلوبكوا جاحدة ودايما كدة حاسدني.. أنا بابا بابا أنا بابا الشغلانة.. أي واحد يتنطط ولا جاي يخبط.. يروح يسأل عليا.. دنا حراق ومشطشط.. أنا اللي كاسر عينكوا.. فيه فرق بيني وبينكوا.. بإشارة واحدة مني.. اصحيكوا وانيمكو".

وكان قرر الفنان سعد الصغير منذ 10 أيام تأجيل طرح أغنية "بابا الشغلانة"، بسبب وفاة والدة صديقه الفنان محمود الليثي، والتي وصفها بأنها والدته الثانية، حيث نشر سعد الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا: "تأجيل أغنية بابا الشغلانة للفنان سعد الصغير بسبب وفاة أمي التانية رحمها الله ووالدة أخويا وعشرة عمري محمود الليثي، وكل نفس ذائقة الموت في الجنة يا أمي إن شاء الله".