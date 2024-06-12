الوسط الفني يودع المنتج والسيناريست فاروق صبري: رحلة عطاء طويلة في السينما المصرية

حرص عدد كبير من أهل الفن على تقديم واجب العزاء لأسرة المنتج الراحل فاروق صبري.

وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها بفيسبوك: "وفاة المنتج والسيناريست الكبير فاروق صبري ورئيس مجلس إدارة شركة الأخوة المتحدين للسينما، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. خالص العزاء للأسرة".

ونعت الفنانة راندة البحيري عبر حسابها الراحل فكتبت: "استغفر الله العظيم يا رب. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنكل فاروق صبري، الله يرحمه. كان من الناس اللي بحبها أوي واللي مصبرني حاليا إنه توفي في أيام مفترجة أوي".

أما المؤلف أيمن بهجت قمر فكتب عبر حسابه: "خالص العزاء لأخويا الغالي المنتج وليد صبري في وفاة والده الكاتب والمنتج الكبير ووالدنا كلنا فاروق صبري".

كما حرصت كثير من الجهات على تقديم واجب العزاء، منها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي أصدرت بيانًا جاء فيه: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى وفاة الكاتب الكبير السيناريست والمنتج الأستاذ فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما. وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده برحمته وغفرانه ويرزقه الفردوس الأعلى، ويلهم محبيه الصبر والسلوان".

وأصدرت جمعية كتاب ونقاد السينما بيانًا على لسان الناقد الأمير أباظة، رئيس الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، قال فيه: "لقد فقدت السينما العربية واحدًا من أهم كتاب الكوميديا في تاريخ السينما العربية. قدم 84 فيلمًا من أمتع الأفلام التي قدمت على مدار تاريخها. المنتج والكاتب الصديق الكبير والرائد السينمائي الكبير فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما ومؤسس شركة أوسكار والأخوة المتحدين للإنتاج والتوزيع السينمائي، قام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينات. رجل شديد الذكاء، يتميز بخبرة استثنائية في الساحة الفنية، يجيد صناعة فيلم مكتمل الأركان لأنه يجيد الكتابة، كما أنه يعرف جيدًا اكتشاف المواهب. وطوال رحلته الفنية مع السينما، قدم نجومًا لعل أبرزهم الزعيم عادل إمام، ومستمر عطائه حتى رحل عن دنيانا".

وتقدمت نقابة المهن السينمائية بواجب العزاء لأسرة الراحل فاروق صبري - رئيس غرفة صناعة السينما.

يشار إلى أن جنازة الفقيد تنطلق اليوم من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر، ويقام العزاء مساءً بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وطالبت أسرة الراحل فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما، جميع وسائل الإعلام بمراعاة مشاعرها أثناء دفن الجثمان وتطالب بالعزاء بدون تغطية إعلامية.

جدير بالذكر أن فاروق صبري هو كاتب ومنتج مصري، قام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله (البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، إحنا بتوع الأوتوبيس، واقتل مراتي ولك تحياتي).