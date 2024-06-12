صحة غزة: حياة عشرات المرضى مهددة بالموت لانعدام الوقود وقطع غيار مولدات الكهرباء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة، والتي تزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالأكسجين.

ونوهت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأربعاء، أن «الأمر يعرض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت المحتم، بالإضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية».

وناشدت المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية كافة ضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ250 مخلفا عشرات الشهداء والجرحى ودمار واسع في منازل المواطنين والمنشآت الاقتصادية والبنية التحتية.

وأعلن الهلال الأحمر عن استشهاد 6 مواطنين بقصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة عزام قرب مسجد الأبرار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق واسعة وسط رفح وغربها: مخيم الشابورة، منطقة البلد، محيط دوار زعرب، وتل زعرب، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وفي وقت سابق فجر اليوم، استشهد 7 مواطنين وسقط عدد من الجرحى في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الفيومي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وصلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

واستشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بحي النصر شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وصل إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس المجاورة.

واستهدفت غارات جوية من طائرة حربية إسرائيلية وسط مدينة غزة، بينما طال قصف مدفعي محيط المخيم الجديد شمال النصيرات جنوب شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والمناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال محيط خربة العدس، ومخيم الشابورة ومخيم يبنا، وحي تل السلطان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.