قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة العالمية في مصر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 216 لسنة 2024، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة العالمية في مصر.

تضمن القرار إنشاء جامعة خاصة تحت اسم الجامعة العالمية في مصر، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجمعية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ولا يجوز للجامعة - وفق القرار الجمهوري - البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

وبحسب القرار، تتكون الجامعة من كليات: الطب وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والعلوم الإدارية والاقتصادية، والإعلام، والهندسة، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



