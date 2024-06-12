استعدادات مكثفة لتصعيد حجاج السياحة إلى عرفات ولجان تتابع تجهيز المخيمات

تجري استعدادات بعثة الحج السياحي وشركات السياحة والخدمات السعودية والمطوفين لتصعيد حجاج الشركات وبدء مناسك الحج.

تحولت كل تلك الجهات إلى خلايا نحل لا تهدأ حتى انتهاء كافة التجهيزات الخاصة بمخيمات الحجاج في منى وعرفات، وتنفيذ بنود خطة التصعيد والنفرة وتسكين الحجاج بمخيماتهم بالمشاعر المقدسة.

تتواكب كل تلك الجهود مع وصول آخر أفواج حجاج السياحة اليوم الأربعاء إلى مكة المكرمة، سواء بوصول آخر رحلات الطيران إلى مطار جدة أو وصول أفواج الحجاج من المدينة المنورة.

وشكلت بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة، مجموعات عمل من أعضاء البعثة من الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للتواصل مع المطوفين السعوديين للاطمئنان على تجهيز المخيمات.

وطوال يوم أمس، طافت تلك المجموعات جميع المخيمات بمنى وعرفات لمتابعة تجهيزها وتنفيذ كافة بنود التعاقد بين غرفة الشركات وشركة رحلات ومنافع السعودية المكلفة بخدمة حجاج السياحة. وقد تم تغيير بعض الخدمات المتواجدة بالمخيمات لتتناسب مع التعاقد المبرم بين الجانبين، ولا تزال عملية تجهيز المخيمات تجري بوتيرة سريعة. ومن المقرر أن تقوم سامية سامي، يرافقها قيادات البعثة وفي مقدمتهم وائل حفني، مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة، وناصر تركي، رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، وأحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، بتفقد واستلام مخيمات حجاج السياحة قبل تسليمها إلى الشركات استعدادًا لتصعيد الحجاج.

وأكدت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، أن اليوم الأربعاء 12 يونيو سيشهد وصول آخر أفواج حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة، موضحة أن جميع حجاج السياحة سيكتمل وصولهم إلى مكة المكرمة خلال ساعات استعدادًا للتصعيد إلى عرفات.

وأضافت أنها تتابع بصورة مستمرة مع لجنة المدينة المنورة برئاسة أحمد صالح عمليات تفويج حجاج السياحة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، حيث ينتظر اكتمال وصولهم غدًا الخميس.

وأوضحت أن لجان الوزارة لم تتلق أية شكاوى من حجاج السياحة بخصوص عملية التسكين منذ بدء الموسم حتى الآن، مشيرة إلى التزام تام من الشركات بتعاقداتها مع الحجاج وتنفيذ دقيق للضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام.

وأكدت أنها تقوم برفع تقرير على مدار الساعة إلى السيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، حول أوضاع الحجاج، مشيرة إلى أن بعثة الحج السياحي تعقد بصورة يومية اجتماعًا مع اللجنة الفنية للحج السياحي لمتابعة استعدادات عملية التصعيد لمشعر عرفات، موضحة أنها طالبت بضرورة أن تتم عملية التصعيد بسهولة ويسر وأن تتم في توقيتات لا تسمح بحدوث تكدسات في الطرق المؤدية إلى عرفات.

وأشارت إلى التأكد من صدور بطاقات "نسك" لجميع حجاج السياحة وعددهم نحو 26 ألف حاج، والتي تسمح لهم بدخول منطقة المشاعر المقدسة. موضحة أن تلك البطاقة تتضمن كافة بيانات الحجاج بما فيها البيانات الصحية.

وأكدت أنه لن يسمح لغير حاملي بطاقة نسك بالدخول إلى مخيمات حجاج السياحة، التي سيكتب للمرة الأولى كشوف بأسماء الحجاج المتواجدين بكل مخيم.