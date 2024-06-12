وول ستريت جورنال: إيلون ماسك لاحق موظفات في شركة سبيس اكس لممارسة الجنس

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس اكس" إيلون ماسك لاحق موظفات في شركته لممارسة الجنس، ومن بينهن متدربة سابقة، وذلك نقلا عن إفادات خطية موقعة من إحدى السيدات ومقابلات أخرى.

وقال مديرون تنفيذيون سابقون في "سبيس اكس" للصحيفة، إن سياسات الشركة لا يتم تطبيقها على ماسك وهذا يسهم في وجود ثقافة التمييز الجنسي والتحرش. واختلفت رئيسة الشركة جوين شوتويل مع هذا التقييم، وقالت للصحيفة إن "سبيس اكس" تجري تحقيقات كاملة في كل شكاوى التحرش وتتخذ إجراءات ملائمة ردا على ذلك.

ولم يرد ماسك و"سبيس إكس" على طلبات من وكالة بلومبرج للأنباء للتعليق على هذا التقرير.

وقد تمت إثارة مزاعم عن تحرش جنسي ورد انتقامي في "سبيس اكس" في دعوى قضائية سابقة، بما في ذلك شكاوى حقوق مدنية في كاليفورنيا في وقت سابق من العام الجاري.