بدء توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات الاقتصاد والإحصاء بعين شمس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بمدرسة بن خلدون العسكرية بنين بمنطقة عين شمس، لأداء ثاني امتحانات الصف الثالث الثانوية لمادتى الاقتصاد والإحصاء، وذلك من الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب، اليوم الأربعاء، قبل الثامنة صباحا بدقائق قليلة لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان، لأداء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الجارى 2023_2024.

وكثفت أجهزة الأمن أمام بوابات مدرسة بن خلدون العسكرية بنين، عمليات التفتيش للطلاب أثناء دخولهم اللجان للكشف عن أجهزة المحمول ووسائل الغش الأخرى أو أى متعلقات خاصة بالمادة.

وحرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم للاطمئنان عليهم في ثاني ايام انطلاق ماراثون الثانوية العامة وانتظارهم أمام اللجان، لحين الانتهاء من الإجابة والخروج من اللجان.

وانتشرت أمام اللجان قوات الشرطة لتأمينها ومحاولة فرض حالة من الهدوء بمحيط اللجان، والتدخل لحل أي مشكلات قد تحدث أمام المدرسة، مناشدة أولياء الأمور بمغادرة المكان أمام المدرسة والعودة مرة أخرى عند خروج الطلاب.