كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 155.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 لنهاية فبراير 2024.

أشار في تقريره الشهري الصادر عنه، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 34.2 مليار جنيه ، وارتفاعها لدى البنوك بما يعادل 121.4 مليار جنيه.

في السياق ذاته كشف المركزي عن حدوث قفزة في صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت بنحو 721.1 مليار جنيه ، أي بمعدل 7.9% ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 1.615 تريليون جنيه بمعدل 18.5%، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 894.5 مليار جنيه.

أشار المركزي إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1.273 تريليون جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 192 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9.5 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بنحو 140.8 مليار جنيه.