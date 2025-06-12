واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى العراق لأي سبب 

حذّرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى العراق "لأي سبب كان"، إثر قرارها بسحب بعض موظفيها العاملين في الشرق الأوسط.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الخميس، تحذيرا أحمر، رافعة توصيتها بشأن السفر إلى العراق للمستوى الرابع "لا تسافر".

وعزت الخارجية القرار إلى "الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية ومحدودية قدرة الحكومة الأمريكية على توفير خدمات الطوارئ اللازمة لمواطنيها في العراق".

وتضمن البيان تحذيرا يقول: "لا تسافر إلى العراق لأي سبب كان".

والأربعاء، أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتين أنه سُمح للموظفين الأمريكيين غير الأساسيين في الشرق الأوسط بمغادرة الدول التي يخدمون فيها.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القرار تم اتخاذه لأن "المنطقة قد تصبح مكانا خطيرا".

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت توترات في المنطقة، مع أنباء عن أن المحادثات بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود، ما قد ينذر باللجوء إلى الخيار العسكري.

وقال ترامب، في مقابلة مع بودكاست "بود فورس وان" أُذيعت الأربعاء، إن ثقته قلت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم ضمن اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وتابع: "لا أرى نفس الحماسة لدى الإيرانيين لإبرام اتفاق، وأعتقد أنهم سيرتكبون خطأ، لكن سنرى".