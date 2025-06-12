 رئيس لبنان يبدأ زيارة إلى الفاتيكان.. ويلتقي البابا ليو الجمعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس لبنان يبدأ زيارة إلى الفاتيكان.. ويلتقي البابا ليو الجمعة

الأناضول
نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 9:47 م | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 9:47 م

بدأ رئيس لبنان جوزاف عون، الخميس، زيارة رسمية إلى الفاتيكان يلتقي خلالها الجمعة، البابا ليو الرابع عشر.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بوصول عون إلى قاعدة "تشامبينو" العسكرية في ضاحية روما، في مستهل زيارة رسمية وعائلية غير محددة المدة إلى الفاتيكان.

وأشارت إلى أن "البابا لاوون (ليو) الرابع عشر، سيستقبل غدا الجمعة، الرئيس عون، في مقابلة خاصة، على أن ينضم بعد ذلك أفراد عائلته لأخذ البركة البابوية".

وتشمل الزيارة "محادثات يجريها الرئيس عون، مع أمين سر الدولة البابوية الكاردينال بييترو بارولين"، وفق ذات المصدر.

و"أمين سر الدولة البابوية"؛ المنصب المسئول عن إدارة الشئون السياسية والدبلوماسية للكنيسة الكاثوليكية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وفي مايو المنصرم، تولى الأمريكي ليو الرابع عشر (69 عامًا) منصب البابوية، خلفا للبابا فرنسيس الذي توفي في 21 أبريل الماضي.

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