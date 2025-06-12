انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية

شهدت أسواق الطيور في محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن، إذ تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 75 إلى 85 جنيهًا، وسط زيادة في المعروض من الطيور وقلة في الإقبال، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.

ورصدت "الشروق" خلال جولة ميدانية بسوق الطيور في منطقة المنشية وسط المدينة، تراجعًا في أسعار بيع مختلف أنواع الدواجن، مقارنة بالفترة الماضية.

وقال محمد إسماعيل، أحد تجار السوق، إن انخفاض الأسعار يعود إلى زيادة المعروض مقابل ضعف الطلب، متوقعًا عودة الأسعار للارتفاع خلال الأيام المقبلة مع تحسن الإقبال.

وأشار إلى أن أسعار الفراخ البيضاء تتراوح حاليًا بين 75 و85 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الفراخ الحمراء "البلدي" 115 جنيهًا للكيلو، والفيومي البلدي 125 جنيهًا، وسعر كيلو البانيه ما بين 180 و210 جنيهات، والأوراك من 75 إلى 90 جنيهًا، في حين استقر سعر الكبد والقوانص عند 85 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن سعر البط السوداني بلغ نحو 125 جنيهًا للكيلو حسب النوع، بينما تراوح سعر زوج الحمام بين 150 و220 جنيهًا، وسجل الأرنب البلدي 125 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض، أشار إسماعيل إلى وجود ارتفاع، إذ وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى 135 جنيهًا، والبيض الأبيض إلى 128 جنيهًا، والبيض البلدي إلى 110 جنيهات للكرتونة.

وتوقع عدد من تجار سوق المنشية أن تشهد الأسعار ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مع تحسن حركة الطلب وزيادة الاستهلاك.