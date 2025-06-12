محافظ الأقصر يتفقد مدرسة العديسات الصناعية ويبحث تشغيل مصنع لمبات LED لتأهيل الطلاب عمليا

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمدرسة العديسات الثانوية الصناعية المشتركة ذات التأسيس العسكري، وذلك بحضور أحمد حسن، رئيس مركز ومدينة الطود، والدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والطاهر مكي، مدير الإدارة التعليمية بالطود، والمهندسة ماري روحي، مدير مشروعات الكهرباء بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مصنع إنتاج لمبات الإضاءة LED الملحق بالمدرسة، واطلع على المعدات والمواد الخام المتوفرة به، مشيدًا بجاهزية المصنع لبدء التشغيل.

ووجه المحافظ بسرعة مخاطبة وزارة التربية والتعليم لمنح المحافظة تفويضًا بإدارة المصنع، تمهيدًا لطرح كراسة شروط للمزايدة بنظام حق الانتفاع، على أن يتضمن التعاقد بندًا يلزم المستثمر بتوفير تدريب عملي منتظم لطلاب المدرسة داخل المصنع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة محافظة الأقصر لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، من خلال توفير بيئة تدريبية حقيقية داخل المؤسسات الإنتاجية.

يُذكر أن المصنع تم إنشاؤه قبل نحو 10 سنوات، ويُعد من المشروعات غير المستغلة التي تسعى المحافظة إلى تفعيلها لصالح العملية التعليمية.