عمر السومة على رأس قائمة الوداد المغربي في كأس العالم للأندية

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أعلن محمد أمين بنهاشم، المدير الفني لنادي الوداد الرياضي المغربي، قائمة الفريق النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وضمّت القائمة المهاجم السوري عمر السومة، في صفقة بارزة لدعم خط الهجوم، استعدادًا لمنافسات قوية ضمن مجموعة تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، والعين الإماراتي، ويوفنتوس الإيطالي.

وجاءت قائمة الوداد في كأس العالم للأندية على النحو التالي:

حراسة المرمى:

عمر أقزداو – يوسف المطيع – المهدي بنعبيد.

خط الدفاع:

فهد موفي – أيوب بوشتة – ماكس ماييرز – عبد المنعم بوطويل – جمال حركاس – محمد مفيد – غيليرمي فيريرا.

خط الوسط:

إسماعيل مترجي – أسامة الزمراوي – المهدي مباريك – زكرياء فتحي – تمبينكوسي لورش – عزيز كي – إسماعيل بنقطيب – بيدرينيو – آرثر فيندروسكي.

خط الهجوم:

محمد رايحي – صامويل أوبينغ – سليمان مواليمو – كاسيوس مايلولا – نور الدين أمرابط – ميكايل مالسا – حمزة الهنوري – أحمد غيلوف – عمر السومة.