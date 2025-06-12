اعتقال شخص ثالث للاشتباه في تخطيطه لهجوم في شمال شرق بولندا

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قال مسئول في الحكومة البولندية، اليوم الخميس، إن أجهزة الأمن احتجزت مراهقا يبلغ 19 عاما من العمر؛ يشتبه في قيامه بالتخطيط لهجوم إرهابي، في ثالث عملية اعتقال في تحقيق جار بمدينة أولشتين في شمال شرق البلاد.

وقالت وكالة الأمن الداخلي، إن المشتبه به إلى جانب المقبوض عليهما السابقين، جمعوا مواد كثيرة على صلة باستخدام الأسلحة وتكتيك القتال والأجهزة الناسفة.

ويزعم ممثلو الادعاء، أن المجموعة تدربت في ميادين الرماية ونفذت تدريبات على غرار القوات شبه العسكرية.

ويعتقد المحققون، أن المشتبه بهم تأثروا بمنفذي عمليات القتل الجماعي بما في ذلك أنديرس بريفيك وبرينتون تارانت وتيموثي ماكفي.

وتردد أن هؤلاء الشباب درسوا تلك الهجمات بالتفصيل وحللوا أساليب المعتدين وأخطاءهم، بحسب البيان.