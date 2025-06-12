قاضٍ يأمر بالإفراج عن طالب سابق بجامعة كولومبيا تسعى إدارة ترامب لترحيله بسبب مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين

أمر قاض اتحادي الحكومة بالإفراج عن محمود خليل، طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا، الذي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيله بسبب مشاركته في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.

وكان خليل، المقيم القانوني في الولايات المتحدة، اعتُقل على يد عناصر من الهجرة الاتحادية في 8 مارس داخل بهو شقته المملوكة للجامعة، ليُصبح بذلك أول معتقل في إطار حملة ترمب ضد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات الجامعية المناهضة للحرب في غزة.

وبعد اعتقاله، نُقل خليل جوا إلى مركز احتجاز للمهاجرين في جينا بولاية لويزيانا، على بُعد آلاف الأميال من محامييه وزوجته، وهي مواطنة أمريكية وضعت طفلهما الأول أثناء احتجازه.

وطعن محامو خليل في قانونية احتجازه، متهمين إدارة ترامب بالسعي لتقييد حرية التعبير. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن لديه الصلاحية لترحيل خليل لأن وجوده في البلاد "قد يُلحق ضررا بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وكان القاضي الاتحادي مايكل فاربيارز قد حكم سابقا بأن ترحيل خليل على هذا الأساس سيكون غير دستوري على الأرجح.

وفي قرار جديد صدر أمس الأربعاء، اعتبر القاضي أن خليل أثبت أن استمرار احتجازه يُلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بمسيرته المهنية وأسرته، وحقوقه في حرية التعبير.