محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بزيارة مفاجئة إلى مدينة جمصة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد الكورنيش والممشى بالمدينة.

وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير مختلف الخدمات اللازمة والدعم المطلوب، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بمدينة جمصة، وحُسن استغلالها، وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوّار والمصيفين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مدينة جمصة.

وتفقد محافظ الدقهلية، خلال زيارته المفاجئة، عددًا من الشوارع، واطّلع على مستوى الخدمات المقدمة بشاطئ جمصة، مشددًا على سرعة الانتهاء من تركيب وسائل الاستحمام على الشاطئ. كما أكد ضرورة تواجد سيارات الإسعاف وجاهزيتها لأي حالات طارئة، وتفقّد فرق الإنقاذ للاطمئنان على مستوى الأداء والالتزام بالزي الموحد والتعليمات، وسرعة الاستجابة للحالات، وحُسن التعامل مع المواطنين. كذلك تفقد المحافظ المشايات المؤدية إلى البحر.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، مؤكدًا حرصه على تلبيتها، وشدد على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة، ومنع وجود أي إشغالات بالشاطئ أو في شوارع المدينة قد تعيق حركة المرور والسير، مع رفعها فورًا حال وجودها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. ووجّه رئيس المدينة بتوفير الدعم اللازم للمواطنين المقيمين والزائرين.