شوبير يكشف مركز بن شرقي الجديد مع الأهلي في وجود تريزيجيه

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علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الجدل الدائر بشأن الصراع في مركز الجناح الأيسر للنادي الأهلي في ظل وجود الثنائي محمود حسن تريزيجيه والمغربي أشرف بن شرقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الخميس: «نقطة مهمة جدا الحقيقة عايز أكلم فيها وهى إن تريزيجيه مكسب كبير للنادي الأهلي، وحد يسألني طيب وأشرف بن شرقي هيلعب فين؟، هنا التنافس بقه والأشطر يلعب».

وأوضح شوبير: «تريزيجيه عجينة في إيدك لاعب جوكر ممكن يلعب باك ليفت وباك رايت ويلعب رقم 6 ويلعب رقم 8 ورقم 10 ويلعب جناج وممكن يلعب رأس حربة، تريزيجيه بضاعة مفتخرة تعرف تستفيد منها في أكثر من مركز وأشرف بن شرقي حدث ولا حرج فده مكسب وكله لصالح الفريق».