رمضان صبحي يوجه رسالة لكراوتش بعد الاعتزال

وجه رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي والمعار من فريق هدرسفيلد الإنجليزي، رسالة إلى الإنجليزي بيتر كراوتش، زميله السابق في فريق ستوك سيتي والذي أعلن اليوم، الجمعة، اعتزال كرة القدم.

وكتب صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « لقد كان شرفًا لي اللعب بجوارك، سنفتقد رقصاتك الخاصة».

وكان كراوتش، المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، أعلن اعتزاله اللعب اليوم الجمعة، عقب أكثر من عقدين أمضاهما كلاعب محترف.

وأمضى اللاعب السابق لتوتنهام هوتسبير وليفربول وستوك سيتي الموسم الماضي في بيرنلي لكن عقده انتهى الشهر الماضي.

وخاض كراوتش (38 عاما) 42 مباراة مع منتخب إنجلترا في الفترة من 2005 وحتى 2010 وسجل 22 هدفا وشارك في نسختين لكأس العالم وبلغ نهائي دوري أبطال وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول.

It was an honor playing with you 🙌🏼🙏🏼...your robot dances will be missed my friend🕺🏻🤖 😂 pic.twitter.com/Uaru4gmIPE