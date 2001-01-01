يزور مصر خلال منذ بداية 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري لاعبي 24 منتخب أفريقي وأيضاً مشجعين لهؤلاء المنتخابات، في إطار مباريات كأس الأمم الأفريقية في نسخته ال32 والتي تم اختيار مصر كمضيف للبطولة بعد العدول عن إستضافة الكاميرون لها.

ترصد الشروق بعض الأماكن الثقافية التي تبرز معالم مصر في الفنون والتراث خلال السطور القادمة، لتقديم بعض المعلومات عن الأماكن التي يستطيع ضيوف البطولة زيارتها خلال مكوثهم على أرض المحروسة..

مركز الهناجر للفنون

يقع مقر المركز في داخل مبنى دار الأوبرا المصرية أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي في منطقة جزيرة الزمالك، ويضم قاعة السينما ومسرح صغير للعروض الحرة، ويقدم المركز جدولاً للعروض بشكل شهري وفقاص لبرامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتختلف نوع العروض بين أفلام مصرية وأفلام من دول متنوعة.

والدخول لجميع العروض التي يقدمها مركز الهناجر مجاني –دون مقابل مادي- ويوجد عروض خاصة بالأطفال سوائ سينمائية أو مسرحية، ويوجد عروض خاصة تحت شعار نادي السينما الأفريقية في سينما المركز.

وبشكل عام تقدم الهيئة العامة لقصو الثقافة مجموعة كبيرة من الأنشطة والورش والعروض شهرياً، وأغلبها مجانية الحضور.

متحف أم كلثوم

في قصر المانستريلي الواقع بنهاية جزيرة الروضة في المنيل تم إقامة متحف خاص لجمع مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم، تم افتتاحه رسمياً عما 2001، المكان مقسم لفتارين أو أجزاء كل جزء خاص بنوع من مقتنيات السيدة أم كلثوم، هناك جزء خاص بملابسها، معظم الفساتين التي أحيت بها حفلاتها الغنائية، وجظء خاص بالإكسسوار، وجزء خاص بالجوائز والأوسمة التي حصلت عليها، وآخر لمقتنيات نادرة تخصها مثل قصائد كتبت بخط يدها أو بخط أحد من شعراء جيلها مثل أحمد رامي أو غيرهم.

كما يحتوي المتحف على مكتبة خاصة بكل ما نشر عن كوكب الشرق في المجلات والصحف والرسائل العلمية أو كتب، قاعة "بانورما" أو عرض سينمائي يعرض فيلم تسجيلي عن حياتها وأجزاء من أفلامها.

أما عن سعر تذاكر الدخول فهي 5 جنيهات للمصريين أو غير ذلك من جنسيات أخرى، وتقام بعض الأنشطة الغنائية في المتحف وسهرات موسيقية.

بيت الغوري

تنتمي وكالة الغوري لمجموعة معمارية تراثية بُنيت في آخر العصر المملوكي وترجع عصر مملوك شركسي هو الأشرف أبو النصر قنصوة الغورى، وحكم مصر من سنة 1501 إلى سنة 1516 ، تم افتتاح المكان عام 2005 كمركز للعروض الثقافية تحت إدراة صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية.

يقدم المكان عروض فرقة التنورة للفنون التراثية بشكل أسبوعي كل يوم سبت واثنين وأربعاء الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسعر التذكرة 10 جنيهات مصرية.