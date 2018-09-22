رئيس سموحة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم ثنائي الفريق

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كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع ثنائي الفريق السكندري، حسام حسن مهاجم الفريق، وحارس المرمى محمد أبوجبل على الترتيب.

وكتب رئيس سموحة، مساء اليوم الجمعة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي:"تويتر":لا توجد أي مفاوضات بين سموحة والأهلي بخصوص اللاعب حسام حسن".

ونفى عامر في تغريدة أخرى دخول الزمالك في مفاوضات مع فريقه لضم الحارس محمد أبوجبل وكتب:"لا توجد مفاوضات بين سموحة والزمالك بخصوص محمد أبو جبل".

يذكر أن الزمالك بات قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع محمد عواد حارس الإسماعيلي الذي أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل.

وانتشرت عدة أنباء خلال الفترة الأخيرة بشأن دخول الأهلي والزمالك في مفاوضات مع ثنائي سموحة قبل أن ينفى ذلك رئيس الفريق السكندري.

لا توجد اي مفاوضات بين سموحة والاهلي بخصوص اللاعب حسام حسن — Farag Amer (@FaragAmer_) July 12, 2019