شهدت القمة الأولى من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا مهرجان أهداف انتهى بفوز مثير لحامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 5 / 4، مساء الثلاثاء.

تقدم العملاق الألماني أولًا بهدف هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 17، ورد أصحاب الأرض بهدفي خفيتشا كفاراتسخيليا وجواو نيفيز في الدقيقتين 24 و33، قبل أن يتعادل بايرن بهدف مايكل أوليسيه في الدقيقة 41.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول متفوقًا بهدف سجله عثمان ديمبلي من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5.

ووسع حامل اللقب تفوقه إلى 5 / 2 بتسجيله هدفين لكفاراتسخيليا وديمبلي في الدقيقتين 56 و58 قبل أن يتدارك بايرن ميونخ نفسه بهدفي دايوت أوباميكانو ولويس دياز في الجقيقتين 65 و68 ليحافظ على آماله قبل مباراة الإياب التي ستقام الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.