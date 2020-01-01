أحمد عز يستأنف تصوير مسلسل هجمة مرتدة الأسبوع المقبل

يستعد النجم أحمد عز لاستئناف تصوير مسلسله الجديد "هجمة مرتدة" الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

"هجمة مرتدة" هو اسم مؤقت للعمل، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، بعد أن كان مقررا عرضه رمضان الماضي.

ويشارك عز بطولة العمل كل من الفنانين هند صبري، ماجدة زكي، صلاح عبد الله، هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

وفي المسرح يستعد عز لاستئناف عرض مسرحية " علاء الدين" على مسرح كايرو شو، خلال الفترة المقبلة، ويشاركه بطولة العمل تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد جمعة، هشام إسماعيل، إسلام إبراهيم، وإخراج مجدي الهواري.

وفي السينما ينتظر عز عرض أحدث أفلامه "العارف.. عودة يونس"، ويشاركه البطولة كل من أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، محمد ممدوح، ركين سعد، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.