ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 34 ألفا و451 حالة

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الأحد، 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من 378 حالة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.



وسجلت الوزارة أيضا 16 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تعافى 81 آخرين.



وبذلك ترتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 34 ألفا و451 حالة وعدد حالات الوفاة إلى 1010 وتعافى 21 ألفا و216 شخصا.



وبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 12 ألفا و225 ، وحتى الآن تم اختبار 97 ألفا و732 عينة، حسب بيانات الوزارة.