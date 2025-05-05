استشهاد 23 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة بقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 23 مواطنا فلسطينيا، اليوم الاثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي مناطق واسعة في قطاع غزة.

وكشفت الوزارة، في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن انتشال 15 شهيدا و10 مصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال عددا من الشقق السكنية، فيما استشهد 6 وأصيب 5 بجروح متفاوتة جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً شمال غربي قطاع غزة.

وأشارت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال المتواصل على دوار حمودة شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، نسفت قوات الاحتلال، مباني سكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما نسفت عددًا من منازل المواطنين شرق مدينة غزة، وشهدت منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، قصفا مدفعيا متواصلا.

كما تطلق آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة شمال شرق مخيم البريج، وسط القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52 ألفا و535 مواطنا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118 ألفا و491 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.