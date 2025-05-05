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واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٩ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إنه منذ فجر الأحد، ارتقى ٢٣ شهيدا وعشرات المصابين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما أعلنت مشافي قطاع غزة أن الوقود الموجود لديها يكفي لثلاثة أيام فقط، مناشدة المنظمات الدولية العمل على إدخال الوقود، ومحذرة من انهيار ما تبقى من خدماتها الصحية.

غارات غزة والشمال



وفي غزة والشمال، استشهد في ساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، ١٩ فلسطينيا وأصيب آخرون.

وأعلن الدفاع المدني انتشال ١٥ شهيدا وعشرة جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال ثلاث شقق سكنية في برج الرموز في منطقة الكرامة شمال غرب غزة.

كما انتشل الفلسطينيون أربعة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي السلاطين شمال غربي قطاع غزة.

وفي وقت متاخر من مساء الأحد، استشهد ١٥ فلسطينيا في قصف لأحد المنازل في شارع النخيل بحي التفاح شرق مدينة غزة.

ماذا حدث في جنوب القطاع؟



وفي جنوب القطاع، أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم، استشهاد شاب متأثراً بإصابته قبل يومين باستهداف منزلهم بمنطقة الحاووز بمدينة خان يونس ما يرفع العدد إلى ١٢ شهيدا.

كما أدّت الغارات المتفرقة على خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى إستشهاد ٢٠ فلسطينيا، نصفهم جراء قصف خيام النازحين بمنطقة المواصي جنوب غرب خان يونس.

أما وسط قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيمي البريج والنصيرات وشرق مخيم المغازي وسط القطاع. واستشهدت فلسطينية وأصيب آخرون بقصف الاحتلال على مخيم النصيرات.

حصيلة مُحدثة لضحايا العدوان



كما أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه وصل مشافي القطاع ٤٠ شهيدا و١٢٥ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الى ٥٢٥٣٥ شهيدا و١١٨٤٩١ مصابا منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣. وبلغت حصيلة الشهداء والمصابيت منذ ١٨ مارس الماضي، ٢٤٣٦ شهيدا و٦٤٥٠ مصابا.