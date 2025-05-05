الأونروا تحذر من النقص الحاد لموارد خدماتها الطبية في قطاع غزة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن خدماتها الطبية في قطاع غزة تعاني نقصا حادا في الموارد، في ظل الحصار والإبادة التي ترتكبها إسرائيل على القطاع.

وذكرت الوكالة - في منشور على منصة (إكس)، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن نحو ثلث الإمدادات الأساسية (الطبية) بالقطاع نفدت، ومن المتوقع أن ينفد الثلث الآخر في أقل من شهرين.. مشيرة إلى أنها لا تزال من أبرز الجهات الفاعلة في مجال الصحة بغزة.

وشددت على أن خدماتها الطبية تعاني نقصا حادا في الموارد مع استمرار الحصار والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.



