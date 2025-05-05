جوازات مكة المكرمة: تسخير جميع الإمكانيات لضمان تجربة ميسرة لضيوف الرحمن

أعلن المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات بمنطقة مكة المكرمة الرائد عبدالرحمن القثامي، الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدًا تسخير الإمكانيات؛ لضمان تجربة سلسة وميسرة للحجاج القادمين لأداء مناسك الحج.

وقال الرائد القثامي، في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية، إن وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، أعدت خطة متكاملة منذ عدة أشهر لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وكشف عن تنفيذ هذه الخطة بدقة عالية ومتناهية لمواجهة الحشود الكبيرة المتوقع وصولها في موسم الحج، حيث تم تقديم الخدمات اللازمة لجميع الأفواج القادمة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمملكة العربية السعودية.

وتابع أن المديرية العامة للجوازات تمتلك كوادر بشرية تتمتع بالإلمام الكافي للتعامل مع جميع المسافرين القادمين إلى المملكة بشكل عام، وحجاج بيت الله الحرام بشكل خاص، مشيرا إلى أن هذه الكوادر تم تأهيلها أكاديميًا ومهنيًا من خلال دورات متخصصة قُدمت لهم قبل بدء الموسم، لتمكينهم من تقديم الخدمة عبر الأنظمة التقنية بكل مرونة وسلاسة.

وتسعى المديرية العامة للجوازات السعودية، من خلال تسخير الكفاءات البشرية المؤهلة والمنظومة التقنية المتطورة، إلى تسهيل إجراءات دخول الحجاج عبر المنافذ الدولية البرية والبحرية والجوية؛ بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الأداء.