 ريفر بليت يفوز على فيليز سارسفيلد في الدوري الأرجنتيني

فاز فريق ريفر بليت على ضيفه فيليز سارسفيلد 4 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد (صباح الإثنين بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل تيجري مع بوكا جونيورز 1 / 1.

وأنهى ريفر بليت الشوط الأول متقدما 3 / 1 ، حيث سجل سيباستيان دريوسي وفاكوندو كوليديو وايجناسيو فرنانديز في الدقائق 14 و28 و33 أهداف ريفر بليت، قبل أن يسجل فيليز سارسفيلد هدف تقلص الفارق في الدقيقة 37 عن طريق ماهر كاريزو.

وفي الشوط الثاني، سجل ريفر بليت الهدف الرابع عن طريق ميجيل بورخا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء، وذلك بعد أن لعب فيليز سارسفيلد بعشرة لاعبين عقب طرد فالنتين جوميز،في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع ريفر بليت رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فيليز سارسفيلد عند 14 نقطة في المركز الثامن والعشرين.

وفي المباراة الثانية، تعادل بوكا جونيورز مع مضيفه تيجري 1/1.

وتقدم بوكا جونيورز بهدف سجله كيفن زينون في الدقيقة 21 وتعادل لورينزو سكيبيوني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث كما رفع تيجري رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.