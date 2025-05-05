صناع فيلم «رفعت عيني للسماء»: تعرضنا للتنمر لكن ردود الفعل تغيرت بعد عرضه في المهرجان

عُرض مساء أمس فيلم «رفعت عيني للسماء» ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ73. وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة حوارية لمناقشته، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه إثر عرضه في مهرجان كان السينمائي.

وقال المخرج أيمن الأمير إن فكرة فيلم «رفعت عيني للسماء» تقوم على الاختلاف، حيث تختار بطلة العمل دراسة المسرح، على الرغم من رغبة الكثيرين في دراسة الطب أو الهندسة. وأوضح أن هذه الفكرة تنبع من نشأته، إذ كان في بداياته يسعى للجمع بين مهنته كطبيب وشغفه بالإخراج السينمائي، لكنه قرر في النهاية التخلي عن مهنة الطب والتفرغ للإخراج.

وأضاف الأمير أن نشأته في صعيد مصر كانت الدافع الرئيسي وراء تقديمه لهذه الفكرة. كما أشار إلى أن المخرجة ندى رياض اقترحت عليه زيارة فرقة شارع مسرحية في إحدى قرى الصعيد، وهو ما زاد من شغفه وحماسه للفكرة، مؤكداً أن تصوير الفيلم في الصعيد ساهم في نجاحه.

من جانبها، قالت الفنانة ماجدة مسعود، بطلة الفيلم، إنها واجهت صعوبات في تحقيق حلمها بدراسة المسرح، مشيرة إلى أن الدافع الأساسي لمشاركتها في الفرقة المسرحية كان رغبتها في تحقيق هذا الحلم، حتى وإن تطلب الأمر السفر من المنيا إلى القاهرة.

وأضافت ماجدة أن هدفها هو أن يكون الفن مهنتها ومسار حياتها، معبّرة عن رغبتها في المشاركة مستقبلاً في أعمال سينمائية وروائية أخرى، لاكتشاف عالم السينما بشكل أعمق.



وكشفت الفنانة هايدي سامح، أنهم واجهوا الكثير من الانتقادات والتنمر في بداية تصوير العمل في القرية، مشيرة إلى أن أهالي القرية كانوا يتنمرون عليهم، ولكن تغيرت النظرة بعد الصدي الذي حققه الفيلم مع عرضه في مهرجان كان السينمائي.

تدور أحداث فيلم «رفعت عيني للسماء» حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللواتي يقرّرن تأسيس فرقة مسرحية، وتقديم عروض مستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، وتملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، ويحلمْن بأن يصبحن نجمات شهيرات رغم كل التحديات، كما يمنح الفيلم صوتاً لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري، ويشكّل نافذةً للتعبير عن أحلامه وطموحاته.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، وبطولة فريق مسرح "بانوراما برشا": ماجدة مسعود، هايدي سامح، مونيكا يوسف، مارينا سمير، مريم نصار، ليديا هارون، ويوستينا سمير، مؤسسة الفريق.