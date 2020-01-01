«حماية المستهلك» ينفي توقيع غرامة مليون جنيه والحبس سنة ضد إحدى شركات الطيران

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أ ش أ

نفى جهاز حماية المستهلك ما ورد بعدد من المواقع الإلكترونيه ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تم نسبه من تصريحات للقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز الدكتور أحمد سمير فرج بشأن صدور حكم بتوقيع غرامة مليون جنيه والحبس سنة ضد إحدى شركات الطيران.

وأكد الجهاز في بيان مساء اليوم السبت - ضرورة التزام كافة الشركات والموردين ببنود ومواد قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، والتصدي لكافة الممارسات السلبية انطلاقا من الدور المنوط به قانوناً.

وأهاب الجهاز، بجميع المواقع الإلكترونية والإخبارية ضرورة تحرى الدقة عند نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة وأعمال الجهاز وأن تكون من مصادرها الرسمية فقط .