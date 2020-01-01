 حصول 6 مراكز للأنشطة البحرية على شهادة السلامة الصحية بجنوب سيناء - بوابة الشروق
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حصول 6 مراكز للأنشطة البحرية على شهادة السلامة الصحية بجنوب سيناء

محافظة جنوب سيناء
محافظة جنوب سيناء
رضا الحصري
نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 1:53 م | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 1:53 م

تسلم 6 مراكز للأنشطة البحرية و 4 مراكز غوص و 7 يخت سفاري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والأثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والأثار، وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن لجان الفحص المشتركة، أقرت استيفاء 6مراكز للأنشطة البحرية بالمحافظة وتسليمهم شهادة السلامة الصحية، لمزاولة الأنشطة السياحية.
وأوضح المحافظ أن هذه المراكز هي، صن اند فن للخدمات السياحية بفندق الفيروز للسياحة، وصن اند فن للخدمات السياحية بفندق نوفتيل، وسى هو اس بشاطئ شاركس باى، وسنوركلينج لودج، وبوبوس لإدارة مراكز الرياضات المائية بفندق البستان، وبوبوس لإدارة مراكز الرياضات المائية فندق كونكورد السلام.
وأضاف المحافظ، كما جرى تسليم الشهادات الصحية ل ٤ مراكز للغوص هم، دانتا دايفرز شرم، ودولفين رد سي، واكوا فن، واكوا نبق، ويخت سفارى هو نوال، إضافة إلى حصول 7 يخت سفاري على الشهادة أيضًا.
وأكد محافظ جنوب سيناء، أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا، بالمراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

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