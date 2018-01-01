ذكرت وزارة الري والموارد المائية السودانية أن جلسة التفاوض الثلاثية اليوم، برئاسة وزراء المياه، شهدت تقديم الدول لمقترحاتها للقضايا العالقة بدلا من عرض المواقف، معتبرة أن النقاشات أحرزت "تقدما طفيفا في كل من القضايا الفنية تحت البحث، خاصة فيما يتعلق بأقصى التصريفات الداخلة لخزان الروصيرص والتشغيل طويل المدى لسد النهضة".

وبحسب بيان لوزارة الري السودانية، فقد أحرزت النقاشات أيضًا "بعض التقدم بشأن آلية حل النزاعات، ولم تراوح القضايا القانونية الأخرى مكانها، وظلت المقترحات المقدمة تحت الدراسة وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المستقبلية وعلاقتها بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة".

وأضاف أن جولة اليوم انتهت بالاتفاق على أن تعقد الفرق الفنية والقانونية جلسات تفاوضية يوم غدا تعقبها الجلسة الوزارية لتقييم الموقف وإرسال التقارير إلى الاتحاد الإفريقي، الذي يرعى هذه المفاوضات.

وأوضح البيان السوداني أن "رئيس الاتحاد الافريقى وبناءً على نتائج هذه الجولة سيدعو القمة المصغرة لاتخاذ القرار المناسب لإنجاح هذه المفاوضات".

كان وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، قد صرح بأن هناك تطابقا تقريبا في وجهتي النظر المصرية والسودانية حول الأمور القانونية المتعلقة بسد النهضة، في مقابل اختلافات في الأمور الفنية؛ فما يهم مصر مختلف عما يهم السودان.