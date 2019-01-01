بكين تكشف عن 29 بؤرة عدوى كورونا مرتبطة بسوق للبيع بالجملة

أفاد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في تقرير، بأن وضع الفيروس المتعلق بسوق شينفادي للبيع بالجملة في بكين تحت السيطرة، وكشف عن 29 بؤرة مرتبطة بالعدوى.

وأوضح التقرير أن حالات العدوى، المتعلقة بالسوق، التي ظهرت في مناطق أخرى، مثل مقاطعات خبي ولياونينج وتشجيانج، تحت السيطرة أيضا. ولفت إلى أنه يوجد إجماليا 29 بؤرة عدوى لها علاقة بالسوق، من بينها 10 في الأماكن العامة و13 بين أفراد أسر، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأضاف التقرير أن إجراءات الوقاية والسيطرة التي اتخذتها بكين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثبتت فاعليتها، مضيفا أن مخاطر زيادة انتشار حالات العدوى بين الأشخاص الذين ذهبوا إلى السوق تم القضاء عليها بشكل أساسي.

ولم تسجل بكين حالات انتقال جديدة للعدوى محليا حتى أمس الجمعة، ما يعني أن المدينة لم تسجل حالات انتقال جديدة للعدوى محليا لمدة خمسة أيام متتالية.