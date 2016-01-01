 رئيس بوركينا فاسو يسعى لإعادة انتخابه وسط تصاعد وتيرة هجمات الإسلاميين - بوابة الشروق
الأحد 12 يوليه 2020 3:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

رئيس بوركينا فاسو يسعى لإعادة انتخابه وسط تصاعد وتيرة هجمات الإسلاميين

رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري
رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري

نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 2:04 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 2:04 ص

واجادوجو - د ب أ
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، سيسعى للترشح لولاية رئاسية جديدة في نوفمبر، بعد أن فاز بترشيح الحزب الحاكم اليوم السبت.

وقال كابوري: "أرحب بهذا القرار لترشيحي كمرشح عن الحزب بمشاعر عظيمة".

ويأتي الترشيح رغم انتقاد واسع النطاق لتعامل كابوري مع الوتيرة المتزايدة لهجمات المسلحين منذ 2016.

كما أنه متهم بالحكم مع الأقارب والرشوة حيث تم سجن وزير دفاعه (2017-2019) بتهمة غسل الأموال وورد اسم أحد مستشاريه في قضية احتيال.

وأعلن نحو عشرة مرشحين ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 22 نوفمبر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك