محافظ أسيوط يشهد تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس للكاثوليك

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الأحد، حفل تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس بمدينة أسيوط الجديدة والتابعة لمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

جاء ذلك في حضور الأنبا كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك بأسيوط، والأنبا دانيال لطفى مطران الإسماعيلية ومدن القناة، والأنبا بشارة جودة مطران أبو قرقاص وملوى ودير مواس، والدكتور محمد عبدالمالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس على نائب رئيس الجهاز ولفيف من الاباء الفرنسيسكان والراهبات وشعب الإيبارشية .

بدأت الاحتفالية بإقامة الصلوات بمشاركة الأنبا كيرلس وليم، والأنبا دانيال لطفى وآباء الكنيسة، ثم كلمة مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك التى رحب فيها بجميع الحضور الذين شاركوا فى حفل التدشين والتكريس؛ موجهًا تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمجهوداته وانجازاته فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين داعيا كافة المواطنين وشعب الكنيسة للمحبة والتسامح والتكاتف للحفاظ على مقدسات وطننا الغالى مصر لاستكمال مسيرة التنمية.

كما وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - خلال مكالمة هاتفية مع الدكتور محمد عبد المالك ونيافة الأنبا كيرلس وليم - تحية إعزاز وتقدير لمحافظ أسيوط ولمطران أسيوط للأقباط الكاثوليك ولجميع الحضور بمناسبة الاحتفال، داعيًا الجميع بنشر رسالة الحب والتسامح والأخوة الإنسانية تفعيلا لوثيقة الاخوة الانسانية التي وقعها مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والتى تشكل الوثيقة الأهم فى تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان .

كما وجه محافظ أسيوط - خلال كلمته - التهنئة لمطران اسيوط للاقباط الكاثوليك ولجميع الحضور بمناسبة تدشين وتكريس الكنيسة بمدينة أسيوط الجديدة والتى تعتبر منبر لنشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية.