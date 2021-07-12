البرهان يؤكد على أزلية ومتانة العلاقات السودانية الصينية

أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بتميز العلاقات السودانية الصينية ، لافتاً إلى الدور الكبير الذي ظلت تضطلع به الصين لدفع وتقوية العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.



وأكد لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، اليوم الاثنين، السفير الصيني لدي الخرطوم ما شيمين، على استمرارية التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين باعتبار أن الصين شريك يعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.



من جانبه نقل سفير الصين لدي الخرطوم ما شيمين تحيات الرئيس الصيني شيجنغ باو، لرئيس مجلس السيادة، مؤكدا حرص بلاده على أمن واستقرار السودان.



ولفت السفير الصيني إلى استمرارية الدعم للحكومة السودانية بما يخدم مصلحة وشعبي البلدين، مشيرًا إلى تبرع بلاده بجرعات لقاح كورونا إلى السودان.





