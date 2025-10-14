زيلينسكي يسحب الجنسية الأوكرانية من عمدة أوديسا

قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تجريد عمدة مدينة أوديسا الساحلية، جينادي تروخانوف، من جنسيته الأوكرانية.

وأعلن زيلينسكي على تطبيق تيليجرام اليوم الثلاثاء بعد اجتماع مع رئيس جهاز الاستخبارات فاسيلي ماليوك "تم تأكيد الجنسية الروسية لعدد من الأفراد ، وتم إعداد القرارات ذات الصلة. وتم التوقيع على المرسوم"، إلا أنه لم يحدد أي أسماء.

وبعد فترة وجيزة، أكد جهاز الاستخبارات الأوكراني أن سحب الجنسية يشمل عمدة أوديسا.

وتم نشر صورة لجواز السفر الروسي الذي تردد أنه خاص بتروخانوف وهو ساري المفعول حتى ديسمبر، إلا أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت الصورة هي من وثيقة أصلية.

وقد رفض ترخانوف كثيرا هذا الاتهام، وقال للتلفزيون العام بعد إعلان سحب جنسيته الأوكرانية "لم يكن لدي جواز سفر روسي مطلقا".

ويعتزم تروخانوف اتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار، مشيرا إلى تحقيق أجرته أجهزة الأمن بشأنه في عام 2022.

ومع فقدان جنسيته، يكون عمدة المدينة المنتخب قد تمت إقالته من منصبه.