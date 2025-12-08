مستشار ترامب السابق: رفع العقوبات وتوسيع العلاقات مع روسيا سيكون لصالح البلدين

أعرب جورج بابادوبولوس المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن رفع الولايات المتحدة للعقوبات عن روسيا وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية سيكون في صالح البلدين.



وقال بابادوبولوس في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "إذا تم حل النزاع، فسيؤدي ذلك إلى رفع العقوبات، واستئناف التجارة والاستثمارات، وإلى محادثات محتملة بشأن قضايا الأمن بين الولايات المتحدة وروسيا، لأن ذلك سيكون في مصلحة كلا البلدين".

وأضاف أن إدارة الرئيس ترامب "قررت أن الوقت قد حان لنهج جديد تجاه روسيا، سيعتمد على الاستثمارات والتجارة والأعمال".

تأتي هذه التصريحات في وقت تجري فيه مفاوضات مكثفة حول تسوية الأزمة الأوكرانية، حيث بحث مبعوثو ترامب مع بوتين في موسكو الخطة الأمريكية للسلام، وسبق أن أشار ممثلو الرئيس الأمريكي إلى وجود محادثات حول استعادة العلاقات التجارية بين البلدين.

ويعكس حديث بابادوبولوس توجها محتملا داخل إدارة ترامب نحو استبدال سياسة المواجهة العقابية بعلاقة تقوم على المصالح الاقتصادية المتبادلة، في حال تم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.



الجدير ذكره، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وصف سابقا، سياسة محاولة احتواء وإضعاف تجاه روسيا بأنها "استراتيجية طويلة المدى للغرب"، وأكد أن العقوبات "وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله".

وأوضح الرئيس الروسي أن الهدف الرئيسي للغرب من فرض هذه العقوبات الأحادية هو تدمير حياة الملايين من مواطنيه. وانعكست نتائج العقوبات الغربية على فارضيها حيث عانت أوروبا من ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الأساسية.